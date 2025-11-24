Подробно търсене

Мъж с откраднат автомобил се вряза в пешеходци в Токио, убивайки един човек

Валерия Динкова
Откраднатият автомобил, с който мъж се вряза в пешеходци в Токио. Снимка: Michi Ono/Kyodo News via AP
Токио,  
24.11.2025 20:11
 (БТА)

Мъж, шофиращ откраднат автомобил, помете 11 души в Токио днес. Възрастен мъж загина, а жена е тежко ранена, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на японски медии.

Шофьорът, на 37 г., е арестуван, след като първоначално успял да избяга.

Новинарската агенция Киодо съобщи, че мъж на около 80 години е загинал, а жена на около 20 години е в тежко състояние и е в безсъзнание.

Още девет души са ранени.

Според полицията автомобилът навлязъл в кръстовище на червен светофар, завил към тротоара, където блъснал хората, след което отново се върнал на пътя, преди да спре. 

/ВС/

