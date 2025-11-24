ХИНА: Археолози от Задар откриха неолитен обект във водите край хърватския остров Пашман

Археолози откриха неолитен обект на дълбочина пет метра, датиращ от петото хилядолетие пр.Хр., край бреговете на хърватския остров Пашман, между Невиджани и островчето Школич, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на съобщение на Университета на Задар.

Проучването е осъществено като част от проекта на Хърватската научна фондация „Потопени неолитни обекти в подводните райони на хърватската част на Адриатическо море“, ръководен от Мате Парица от катедрата по археология в Университета на Задар.

Под водата археолозите са открили впечатляваща изкуствена структура с дължина над 300 метра, разположена на дълбочина около пет метра.

Радиовъглеродните анализи показват, че тя датира от около 4700 г. пр.Хр., период, когато нивото на Адриатическо море е било с приблизително пет метра по-ниско от днешното.

Смята се, че неолитната общност е построила голямо селище в този изолиран район, използвайки огромни количества камък, въпреки че причините за изграждането на селище, отделено от брега, остават неизвестни, добавя Катедрата по археология към Университета на Задар.

Още неолитни структури, открити на източното крайбрежие на Адриатическо море

Изследователите посочват, че през последните години се увеличават откритите по източното адриатическо крайбрежие подобни монументални неолитни структури. Смята се, че те са построени от общности, ориентирани към морето, вероятно със силен акцент върху морската търговия.

В проучването освен екипа на Университета на Задар са участвали специалисти от Международния център за подводна археология в Задар и служител на обществената културна институция „Агенция Хан Врана“.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)