site.btaПриключи протестът на медиците в София, движението на Орлов мост е възстановено
Приключи протестът на медиците в София, движението на Орлов мост е възстановено.
По-рано днес студенти по медицина и лекари специализанти протестираха пред Министерството на здравеопазването в столицата с искане за достойни възнаграждения и условия на труд. Протестът бе организиран от Инициативен комитет "Бъдеще в България" под надслов "Няма да ни излъжете".
Протестиращите блокираха движението на Орлов мост. С викове "Оставка и промяна", "Елате с нас, правим го за вас" и "Бъдеще в България" те преминаха в шествие от сградата на Министерството на здравеопазването до Орлов мост.
