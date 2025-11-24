Подробно търсене

Приключи протестът на медиците в София, движението на Орлов мост е възстановено

Петра Куртева, Десислава Пеева
Приключи протестът на медиците в София, движението на Орлов мост е възстановено
Приключи протестът на медиците в София, движението на Орлов мост е възстановено
Протест на студенти по медицина и лекари специализанти блокира движението на Орлов мост. Те настояват за достойни възнаграждения и условия на труд.Снимка: Десислава Пеева/БТА (ВЯ)
София,  
24.11.2025 20:31
 (БТА)

Приключи протестът на медиците в София, движението на Орлов мост е възстановено.

По-рано днес студенти по медицина и лекари специализанти протестираха пред Министерството на здравеопазването в столицата с искане за достойни възнаграждения и условия на труд. Протестът бе организиран от Инициативен комитет "Бъдеще в България" под надслов "Няма да ни излъжете".

Протестиращите блокираха движението на Орлов мост. С викове "Оставка и промяна", "Елате с нас, правим го за вас" и "Бъдеще в България" те преминаха в шествие от сградата на Министерството на здравеопазването до Орлов мост. 

/МК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:02 на 24.11.2025 Новините от днес

24.11.2025 19:36 Официални актове и съобщения

Председателят на парламента Рая Назарян: Приключването на пост-мониторинговия диалог с ПАСЕ е обективна оценка за усилията на България и значителния напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на правото и защитата на правата на човека

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация