Европейските борси затвориха разнопосочно на фона на оптимизма за понижаване на лихвите от УФР

Галя Горнишка
Снимка: AP/Matthias Schrader
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
24.11.2025 20:07
 (БТА)
Водещите индекси на европейските борси приключиха разнопосочно днешната сесия на фона на оптимизма, че Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ ще намали лихвите през декември, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX е нагоре със 147, 31 пункта или 0,64 на сто до 23 239,18 пункта, а парижкият САС 40 се понижи с 22,98 пункта или 0,29 на сто до 7959,67 пункта. 

На Лондонската фондова борса FTSE 100 загуби 4,8 пункта или 0,05 на сто до 9534,91 пункта. 

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се увеличи с 0,78 пункта или 0,14 на сто до 562,88 пункта.

 

/ЕС/

Към 21:01 на 24.11.2025 Новините от днес

24.11.2025 19:36 Официални актове и съобщения

Председателят на парламента Рая Назарян: Приключването на пост-мониторинговия диалог с ПАСЕ е обективна оценка за усилията на България и значителния напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на правото и защитата на правата на човека

