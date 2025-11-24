Подробно търсене

Полският външен министър извика израелския посланик заради публикация на центъра "Яд Вашем" в "Екс"

Николай Джамбазов
Посетители разглеждат Залата на имената в Центъра за възпоменание на жертвите на Холокоста "Яд Вашем" в Йерусалим. Снимка: АП/Sebastian Scheiner
Варшава,  
24.11.2025 21:50
 (БТА)

Министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски извика днес посланика на Израел след публикация в социалната мрежа "Екс" на Центъра за възпоменание на жертвите на Холокоста "Яд Вашем", предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Полша е била първата страна, където евреите са били принудени да носят отличителен знак, за да може да бъдат изолирани от останалото население", пише в публикацията.

Според преценката на полския външен министър институцията не е уточнила, че по това време Полша е била окупирана от нацистка Германия.

"Въпреки бурните протести от страна на много полски държавници, подвеждащата публикация не е била променена. Затова реших да извикам посланика на Израел в Министерството на външните работи", написа в "Екс" Радослав Шикорски.

