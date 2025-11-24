Частичните регионални избори в Италия не доведоха до пробив за опозицията

Широкият лявоцентристки опозиционен алианс ще продължи да управлява в Кампания и Пулия, а дясноцентристите на премиера Джорджа Мелони остават на власт във Венето, става ясно от проучванията и предварителните резултати на частичните регионални избори, произведени вчера и днес в три италиански области, предаде АНСА.

В Кампания бившият председател на долната камара на парламента и член на Движение „Пет звезди“ Роберто Фико спечели с малко под 60% срещу дясноцентристкия кандидат – заместник-министъра на външните работи Едмондо Чирели, който получи подкрепата на около 40% от гласоподавателите.

В Пулия бившия кмет на Бари Антонио Декаро води срещу дясноцентриста Луиджи Лобуоно, като е получил около 70% от гласовете.

Дясноцентристите обаче задържаха Венето, където Алберто Стефани печели над 60% срещу кандидата на лявоцентристите Джовани Мандило.

Избирателната активност е намаляла чувствително и в трите региона, отбелязва АНСА.

Лявата опозиция на Италия и управляващите десни партии запазиха позициите си на регионалните избори, без пробив за опонентите на министър председателката Джорджа Мелони, обобщава Ройтерс.