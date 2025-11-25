Американски съдия отхвърли обвиненията срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс

Федерален съдия в САЩ днес отхвърли обвиненията срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс и постанови, че прокурорка, избрана лично от президента Доналд Тръмп, е назначена незаконно, предаде Ройтерс.

Решението отхвърля две дела, за които Тръмп публично настояваше, докато оказваше натиск върху ръководството на министерството на правосъдието да предприеме действия срещу високопоставени фигури, които го бяха критикували и водеха разследвания срещу него.

Линдзи Халиган – бивша лична адвокатка на Тръмп, беше назначена за временен прокурор на Източния район на Вирджиния през септември, за да поеме двете разследвания, въпреки че няма предишен опит като прокурор.

Днешните решения на съдия Камерън Макгоун Кюри бяха постановени, след като както Коми, така и Джеймс обвиниха министерството на правосъдието на Тръмп, че е нарушило конституционната клауза за назначенията и федералния закон при назначаването на Халиган.

Тръмп нареди на министърката на правосъдието и главен прокурор Пам Бонди да назначи Халиган на поста, след като предшественикът ѝ Ерик Зиберт отказа да повдигне обвинения срещу Коми и Джеймс, позовавайки се на липса на достоверни доказателства срещу тях.

Малко след назначението си, Халиган сама внесе обвиненията срещу Коми и Джеймс, след като други прокурори отказаха.

Коми пледира, че е невинен по повдигнатите му обвинения за даване на неверни изявления и възпрепятстване на Конгреса. Джеймс също пледира, че е невинна по обвиненията за банкова измама и лъжа пред финансова институция.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че министерството на правосъдието ще обжалва решението на съда и го нарече „безпрецедентно“.