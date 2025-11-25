Подробно търсене

Детска градина „Изворче" в Шумен организира поредна кръводарителска акция

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Снимка: Община Шумен
Шумен  
25.11.2025 06:40
Детска градина „Изворче“ в Шумен организира за 17-и пореден път кръводарителска акция с участието на нейни служители и родители на деца, посещаващи детското заведение, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. 

Акцията под надслов „Протегни ръка за живот!" започва в 7:45 часа, съвместно с Районния център по трансфузионна хематология във Варна. По традиция в нея се включват между 50 и 70 кръводарители, допълват от общинския пресцентър. 

През последните години детска градина „Изворче“ е ежегоден носител на националния приз „Цялостен принос в безвъзмездното и доброволно кръводаряване“, в каузата „Дари Кръв! Спаси Живот!“. От ръководството на детската градина изказват благодарност за съпричастността към тяхната кауза и за ежегодното съдействие за осъществяването на акциите по кръводаряване.

„Общите ни усилия оказват подкрепа на пациентите и насърчават млади хора да се присъединят към благородната кауза за доброволно кръводаряване“, посочват още организаторите, цитирани от общинския пресцентър. 

Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" и Районният център по трансфузионна хематология във Варна също организираха преди дни кръводарителска акция.

