И двамата кандидати на президентските избори в Гвинея-Бисау обявиха победа

Симеон Томов
Избирателна секция в Гвинея-Бисау. Снимка: АП/ Darcicio Barbosa
Бисау ,  
25.11.2025 03:17
 (БТА)
Смятаният за основен претендент в президентските избори в Гвинея-Бисау Фернандо Диас, както и лагерът на президента Умаро Сисоко Ембало обявиха, че са спечелили изборите преди оповестяването на официалните резултати от вота, като всеки от тях излезе с твърдението, че е получил над половината от гласовете, предаде Ройтерс. 

Противоположните твърдения на двамата рискуват да ескалират напрежението в западноафриканската страна след вота. За първи път кандидат на партията, която водеше борбата за независимост от Португалия, не бе част от надпреварата за президентския пост. Така Африканската партия за независимост на Гвинея и Кабо Верде подкрепи кандидатурата на Диас. 

В Гвинея-Бисау ще се произведе балотаж, ако никой от кандидатите не спечели повече от 50 процента от гласовете.

"Спечелихме президентските избори. Няма да има балотаж", заяви Диас в централата на кампанията си в столицата Бисау. "Моят народ беше много изморен и се нуждае от промяна по върховете на държавата", добави той. 

Оскар Барбоса, говорител на предизборния щаб на Емболо, обаче заяви на отделна пресконференция, че именно Емболо е спечелил изборите и че няма да има балотаж. "Призоваваме нашите опоненти да се въздържат от обявяването на резултати, които биха могли да поставят под съмнения изборния процес", заяви той. 

Четиридесет и седем годишният Диас от Партията за социално обновление набра популярност, след като получи подкрепата на бившия министър-председател Домингос Перейра, лидер на Африканската партия за независимост на Гвинея и Кабо Верде, който остана втори на оспорваните президентски избори през 2019 година. 

Петдесет и три годишният Емоболо е бивш генерал, който се стреми да се превърне в първия действащ президент на Гвинея-Бисау от три десетилетия насам, спечелил преизбиране. 

Над 65 процента от избирателите са упражнили правото си на глас, а предварителните резултати се очаква да бъдат обяви в четвъртък, заяви Идриса Диало, говорител на избирателната комисия на Гвинея-Бисау.

/ВА/

Към 04:02 на 25.11.2025 Новините от днес

