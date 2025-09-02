ЕФЕ: Десетки африкански студенти са блокирани на летище в Лисабон заради визов диспут

Десетки студенти от Гвинея-Бисау са блокирани на летището в Лисабон от петък миналата седмица, докато властите на Португалия преразглеждат разрешителните им за влизане в страната съгласно затегнатите миграционни правила, съобщи испанската новинарска агенция ЕФЕ.



Около 20 други студенти от Гвинея-Бисау организираха демонстрация пред летището в Лисабон вчера с искане групата да бъде освободена. Протестиращите носеха плакати с надписи "Незабавно освобождаване на незаконно задържаните студенти", "Те са само студенти" и "Свобода сега, не на депортирането".

Според португалските власти между 34 и 41 студенти от тази африканска страна са засегнати от новите визови правила. Групата е пристигнала на два етапа - в края на миналата седмица с полети от Гвинея-Бисау.

Твърди се, че студентите са пътували с валидни визи, издадени от португалското посолство в столицата Бисау. При тяхното пристигане обаче им е било поискано да представят допълнителна декларация, с която да потвърдят, че отговарят на законните изисквания за влизане в страната и могат да покрият евентуалните разходи по депортирането им.

Активисти заявиха, че португалските власти са дали на групата срок до петък да предостави липсващите документи, в противен случай те ще бъдат депортирани.

Междувременно студентите остават в международната зона на летището, където според тях няма адекватни условия за хранене и почивка.

Полицията за обществена сигурност обяви, че е образувала 34 съдебни дела за отказ да приеме чуждестранни граждани, без да посочва техните страни на произход. Едно от делата е било прекратено, което е позволило на лицето да влезе в Португалия.

Властите отбелязаха също така липсата на доказателства за достатъчни финансови средства и подходящо настаняване в няколко случая.

Полицията подчерта, че всички засегнати лица са получили правна помощ, храна, хигиенни удобства и легла по време на престоя си на летището. Няколко от тях са поискали преразглеждане на случаите им, предоставяйки допълнителна документация, което би могло да позволи тяхното влизане в страната, ако изискванията са изпълнени.

