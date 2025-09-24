АЗЕРТАДЖ: Азербайджан ще подкрепи африканските страни в климатичната дипломация

В централата на ООН беше проведена конференция на високо равнище, озаглавена „Партньорство с Бакинския хъб: Иновативни решения за страни, засегнати от конфликти“, организирана от годишната среща на върха на ООН за изменението на климата (КОП29) и Международната организация за миграция към ООН, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

На събитието присъстваха десетки членове на правителства, ръководители на агенции на ООН и представители на международни организации.

По време на откриването председателят на КОП29 Мухтар Бабаев заяви, че Бакинският хъб (платформа за сътрудничество, стартирана през 2024 г. по време на председателството на Азербайджан на КОП29, с цел справяне с предизвикателства, свързани с изменението на климата, мира и хуманитарните нужди, бел. ред.), открива нова посока в глобалната климатична дипломация. Хъбът се превърна в уникална платформа за реализиране на проекти, които дават осезаеми резултати в уязвимите региони, като интегрира въпросите, свързани с изменението на климата, изграждането на мир и регулирането на климатичната миграция, в единен дневен ред.

Впоследствие министрите на околната среда на Чад, Гвинея-Бисау, Сомалия и Уганда говориха за партньорствата, установени от Бакинския хъб за изпълнение на спешни проекти в техните страни, като изразиха благодарност към Азербайджан за споделянето на опита си в климатичната дипломация.

Говорейки за бъдещите планове на Бакинския хъб, Елшад Искандаров, посланик на Азербайджан в КОП29, отбеляза, че хъбът навлиза в практическата фаза на изпълнение на проекти в споменатите страни. За тази цел на събитието беше одобрен меморандум за създаване на съвместни работни групи между Бакинския хъб от една страна и Чад и Гвинея-Бисау от друга.

По време на събитието няколко други страни също обявиха намеренията си да се присъединят към партньорството на Бакинския хъб.

