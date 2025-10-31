Подробно търсене

Висши офицери в Гвинея-Бисау бяха арестувани заради предполагаем опит за преврат
Президентът на Гвинея-Бисау Умаро Сисоко Ембало - снимка: AP/Julia Nikhinson
Бисау,  
31.10.2025 20:13
Висши офицери в Гвинея-Бисау бяха арестувани по обвинения в опит за преврат, заяви днес заместник-началникът на генералния щаб на въоръжените сили Мамаду Курума, цитиран от Ройтерс.

Превратите и безредиците са нещо обичайно в западноафриканската страна, която обявява независимост от Португалия през 1974 г.

Офицерите са арестувани в домовете си в столицата Бисау, уточни Курума.

Президентът Умаро Сисоко Ембало твърди, че са извършени два опита за свалянето му, като най-скорошният е бил през декември 2023 г.

Ембало е в конфликт с политическата опозиция, която казва, че президентският му мандат е изтекъл в края на февруари. Върховният съд постанови, че мандатът на държавния глава приключва на 4 септември.

През март Ембало каза, че ще се бори за втори мандат през ноември.

