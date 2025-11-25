Съветът за електронни медии (СЕМ) организира конференция на тема „Европейският акт за свободата на медиите - рамка за независимост и плурализъм в Европейския съюз“, съобщиха от медийния регулатор. Форумът ще започне днес , 25 ноември, от 9.30 часа в столичния грандхотел „Милениум".

В рамките на конференцията ще бъде представен Европейският акт за свободата на медиите - основни разпоредби и необходимост от изменения в националното законодателство.

Сред участниците в откриването на форума ще бъдат д-р Симона Велева – председател на СЕМ, Йорданка Чобанова – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Димитър Николов – заместник – председател на Комисията по културата и медиите, Ашот Казарян – заместник-министър на културата, Кирил Вълчев – генерален директор на Българската телеграфна агенция, Димитър Абрашев – член на Управителния съвет на Българското национално радио, Антон Андонов – член на Управителния съвет на Българската национална телевизия, Господин Йовчев – изпълнителен директор на „Би Ти Ви медиа груп" , Елена Велкова – директор „Право, съответствие със законодателството и човешки ресурси” в „Нова броудкастинг груп“ ЕООД , Анна Танова – изпълнителен директор на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори - АБРО.

Първият панел от конференцията ще бъде посветен на защита на свободата на медиите и журналистите, редакционната независимост и качествена журналистика. Модератор ще бъде Пролет Велкова, член на СЕМ.

Вторият панел ще е за прозрачността на собствеността на медии и оптимизиране на медийните регистри, като модератор ще бъде Габриела Наплатанова, член на СЕМ.

В третата част от конференция ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с финансирането и независимостта на обществените медии; прозрачност и разпределяне на държавната реклама; дейност и функции на Европейския съвет за медийни услуги (ЕСМУ); права на аудиторията. Дискусията ще води председателят на СЕМ Симона Велева.

