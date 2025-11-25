Европейският акт за свободата на медиите действа като регламент, каза изпълнителният директор на АБРО Анна Танова

Европейският акт за свободата на медиите действа като регламент. Той има пряко действие и вече работи на територията на България, но и има и доста широка рамка, която изисква национална намеса. Това каза изпълнителният директор на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) Анна Танова при откриването на конференцията на тема „Европейският акт за свободата на медиите - рамка за независимост и плурализъм в Европейския съюз“. Форумът, организиран от Съвета за електронни медии (СЕМ), се провежда днес в столичния грандхотел „Милениум".

„Аз съм тук най-вече, за да благодаря от името на АБРО за включването ни в експертната дискусия по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията", каза още Танова.

Тя е на мнение, че „широката рамка на Европейския акт за свободата на медиите изисква експертите от индустрията и заинтересованите лица да бъдат включени в процеса по законотворчество, така че да се създаде ефективна регулация."

„По тази причина АБРО е мост, който свързва индустрията със СЕМ", уточни Танова и посочи, че „екипът на АБРО използва цялата експертиза на юрисдикциите, върху които работи."

„Една от основните мерки, с които започва Европейският акт за свободата на медиите е установяването на свободната стопанска инициатива за медийните услуги в рамките на територията на държавата членка, което за първи път се случва в сравнение с аудиовизуалната директива и ни дава гаранция за свободата на предоставяне на медийната услуга", каза в обобщение Анна Танова.