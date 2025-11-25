Експерти от социалното министерство представят резултатите по мярката "Бъдеще за децата"

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) организира заключително събитие по мярката „Бъдеще за децата", финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР). Операцията е от стратегическо значение и е в изпълнение на Европейската гаранция за детето. Събитието ще се състои в Горна Малина от 15:00 ч., съобщиха от пресцентъра на МТСП.

Ще участват заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, и.д. началник на отдел „Румъния, България" в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" на Европейската комисия Ана Добре, ръководителят на Управляващия орган на ПРЧР Цветан Спасов.

Дейностите по мярката „Бъдеще за децата" включват предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства, здравна профилактика и превенция на уязвими групи и маргинализирани общности, патронажна грижа за деца от 0 до 3 г., обучения и супервизия за служителите на доставчиците на социални услуги.

Ще бъдат представени дейностите, които Сдружение „Света Богородица" изпълнява като бенефициент по мярката „Бъдеще за децата". Основните дейности по проекта включват здравна профилактика и превенция на ранни бракове и раждания, обучения за повишаване на родителските умения и превенция на психически и физически увреждания, превенция на екранна зависимост, разпознаване на насилието сред деца от 3 до 18 г. и др. Повече за работата на сдружението ще разкаже ръководителят на проекта на Сдружение „Света Богородица“ Ели Цветанова.

В началото на годината заместник-министър Наталия Ефремова представи напредъка на страната ни в прилагането на Европейската гаранция за детето. На събитие, организирано от Eurochild и Националната мрежа за децата (НМД), тя отчете намалено ниво на детска смъртност, разгърната мрежа от социални услуги, подобрен достъп до здравеопазване и по-малък брой отпадащи деца от образователната система.