Журналистката Мира Добрева ще представи „Столетниците 2: Загадката на дълголетието" днес, 25 ноември, в клуб „Перото" в Националния дворец на културата (НДК) от 18:30 ч., съобщават издателите от „Книгомания".

Книгата е продължение на "Столетниците – благословия или орисия", допълват от екипа.

Мира Добрева е родена на 12 август през 1972 г. Работила е в Нова телевизия (1996-1998 г.). От 1999 г. е в Българската национална телевизия (БНТ), където е била водеща на кратките новини „По света и у нас" на Канал 1, репортер в предаването „Чай", водеща на централната емисия „По света и у нас".

Автор, водещ и продуцент на предаването „Отблизо с Мира" на БНТ (2011-2019 г.). Два телевизионна сезона е водеща на предаването "„Питай БНТ" (2019-2021 г.). Била е водеща и сценарист на предаването „БНТ на 60". Автор е на книгата „Столетниците - благословия или орисия (2020 г.).

