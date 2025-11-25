Актуализация на капиталови разходи по бюджета на община Угърчин за 2025 г. ще обсъдят общинските съветници на днешното си заседание. Това е първа точка в проекта за дневен ред, публикуван на страницата на общинската администрация.

В предложението на кмета на Угърчин Станимир Петков се посочва, че по бюджета на общината са се наложили допълнения в капиталовата програма за 2025 г., тъй като се е появила нужда от утвърждаване на нови обекти, финансирани с държавни и собствени средства.

Предлага се в капиталовата програма да се добави финансиране на доставка и монтаж на климатична система в кметството в село Микре за сумата от 2327 лв. Друг нов обект, финансиран със държавни средства, е доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на територията на село Драгана за 20 200 лв.

Финансирането за извършване на авторски надзор на реконструкцията на вътрешна водопроводна мрежа на село Каленик със сумата от 2520 лв. също да стане част от капиталовата програма, предлага кметът в своята докладна за заседанието.

Други точки в проекта за дневен ред са предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи.