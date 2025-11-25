Пентагонът заплаши, че ще даде по съд сенатора Марк Кели, като го призове обратно на служба във Военноморските сили на САЩ

Пентагонът снощи заплаши, че ще призове обратно на активна служба американския сенатор Марк Кели, който е пенсиониран капитан от Военноморските сили, за да го даде под съд за това, което описа като поведение на метежник от страна на бившия астронавт, предаде Ройтерс.

Кели, който отрича да е извършил нещо нередно и казва, че няма да се поддаде на заплахи, се присъедини към петима други демократи в Конгреса, служили във въоръжените сили или в разузнаването, за да призове американските военнослужещи да отказват да изпълняват незаконни заповеди.

Видеообръщението на Кели от 18 ноември дойде на фона на засилените опасения сред демократите, споделяни неофициално и от някои високопоставени американските военни, че администрацията на Тръмп нарушава закона, като нарежда на американските военни да убиват заподозрени наркотрафиканти при удари по техните плавателни съдове във водите край Латинска Америка.

Пентагонът твърди, че тези удари са оправдани, защото наркотрафикантите са обозначени като терористи.

В изявлението на Пентагона се казва, че ведомството разследва „сериозни обвинения за неправомерно поведение“ срещу Кели. Въпреки че не се посочва какви обвинения биха могли да бъдат повдигнати срещу Кели, ако се предприеме такава извънредна мярка, американският министър на отбраната Пийт Хегсет публикува коментар в „Екс“, в който обвини Кели и другите законодатели в подбуждане към метеж.

„Видеото, създадено от „шестимата метежници“, е подло, безразсъдно и невярно“, заяви Хегсет в публикацията си.

„Насърчаването на нашите войници да игнорират заповедите на своите командири подкопава всеки аспект на „добрия ред и дисциплина“, добави той.

Говорителката на Тръмп Карълайн Левит заяви, че Белият дом подкрепя разследването на Пентагона срещу Кели.

Президентът Доналд Тръмп също обвини Кели и другите демократи, че подстрекават метеж, като заяви в своя публикация в социалните медии, че това престъпление се наказва със смърт.

Съгласно военния наказателен кодекс в САЩ, подстрекаването към бунт и метеж е сред най-тежките престъпления и може да бъде наказвано със смърт.