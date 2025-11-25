Съветниците в Каварна ще обсъдят актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост

Общинските съветници в Каварна ще обсъдят актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост. Това се посочва в проекта на дневен ред, публикуван на страницата на Общината.

Общинският съвет ще разгледа докладна записка за откриване на процедурата по провеждане на конкурс за директор на общинското предприятие „Чиракман”. Ако докладната записка бъде одобрена, съветниците ще трябва да определят комисия за провеждането на конкурса.

Отчет на извършените разходи за командировки в периода юни-август 2025 година ще представи кметът на Каварна Елена Балтаджиева. В дневния ред за разглеждане е включен и отчетът за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за месеците от май до октомври 2025 година.

На заседанието съветниците ще гласуват дали да приемат одитирания годишен финансов отчет на Община Каварна за 2024 година.

Общинският съвет ще обсъди дали да бъде създаден като второстепенен разпоредител с бюджетен кредит, считано от 1 януари 2026, Общински детски комплекс - Каварна с правна форма „Център за подкрепа на личностно развитие” на държавна и общинска издръжка.

На заседанието ще се разгледа и предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от недвижим имот-публична общинска собственост на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление”.

В дневния ред са включени точки за поземлени имоти, подробен устройствен план и учредяване на право за устройване на пчелин, прехвърляне на автобус от Професионална земеделска гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“ в Каварна на Основно училище „Йордан Йовков” в морския град.