Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Гимназисти ще покажат филологически умения в състезание „По стъпките на йеромонах Неофит Рилски“ на Югозападния университет
Снимка: Красимир Николов/БТА, архив
Благоевград,  
25.11.2025 08:36
 (БТА)

За трета поредна година Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира състезанието „По стъпките на йеромонах Неофит Рилски“. Тази година ще се включат повече от 120 гимназисти от Благоевградска и Софийска област. Междуучилищната надпревара ще бъде открита днес от 10:30 часа във висшето училище в Благоевград, съобщиха за БТА от Филологическия факултет.

Тазгодишното издание е част от събитията, посветени на 50-годишнината от основаването на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и 35 години от създаването на Филологическия факултет. Участие в състезанието са заявили ученици от Самоков, Ихтиман, Разлог, Банско, Белица, Вълкосел, Сатовча, както и възпитаници на благоевградската езикова гимназия, на Природоматематическата гимназия в града, Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и Средно училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“.

От Филологическия факултет на ЮЗУ посочиха още, че състезанието ще протече в два панела – отборно, в което ще участват 10 тима с ученици от осми до дванадесети клас, както и индивидуално за зрелостници.

