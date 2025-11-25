Гимназисти ще покажат филологически умения в състезание „По стъпките на йеромонах Неофит Рилски“ на Югозападния университет

site.btaГимназисти ще покажат филологически умения в състезание „По стъпките на йеромонах Неофит Рилски“ на Югозападния университет
За трета поредна година Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира състезанието „По стъпките на йеромонах Неофит Рилски“. Тази година ще се включат повече от 120 гимназисти от Благоевградска и Софийска област. Междуучилищната надпревара ще бъде открита днес от 10:30 часа във висшето училище в Благоевград, съобщиха за БТА от Филологическия факултет.
Тазгодишното издание е част от събитията, посветени на 50-годишнината от основаването на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и 35 години от създаването на Филологическия факултет. Участие в състезанието са заявили ученици от Самоков, Ихтиман, Разлог, Банско, Белица, Вълкосел, Сатовча, както и възпитаници на благоевградската езикова гимназия, на Природоматематическата гимназия в града, Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и Средно училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“.
От Филологическия факултет на ЮЗУ посочиха още, че състезанието ще протече в два панела – отборно, в което ще участват 10 тима с ученици от осми до дванадесети клас, както и индивидуално за зрелостници.
