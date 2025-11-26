Общинските съветници в Болярово ще обсъдят готовността за действие на местната власт при усложнена зимна обстановка

Общинските съветници в Болярово ще обсъдят на днешното си редовно заседание готовността за действие на местната власт при усложнена зимна обстановка. Точката е първа от общо шест в дневния ред, публикуван на сайта на местната администрация.

Съветниците ще трябва да решат дали Община Болярово да поеме краткосрочен дълг в размер на 4 млн. 48 хил. лева от Фонд ФЛАГ. Средствата ще се използват за авансови плащания на строителните фирми, които ще изграждат социален комплекс в село Мамарчево на стойност 11 млн. 276 хил. лева от Националния план за възстановяване и устойчивост. Началото на строителните дейности беше дадено преди дни със символична церемония по първа копка.

В дневния ред е и предложението Община Болярово да кандидатства за безвъзмездно европейско финансиране с проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027. Проектът е за създаване на Общинско социално предприятие, което ще осигурява трудова заетост и социална интеграция на хора в неравностойно положение и с увреждания. Чрез него ще могат да бъдат наети 10 души, обясни по-рано за БТА заместник-кметът Нина Терзиева.

Общинският съвет ще разгледа също предложения за отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2025/2026 г. – в землищата на селата Ружица, Денница, Горска поляна, Вълчи извор и Стефан Караджово. Съветниците ще трябва да решат и за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи на наследници в землището на с. Голямо Крушево, въз основа на съдебно решение и протокол от 1996 г.