Повече от 300 хиляди души са изгледали на живо Гран при на Лас Вегас от Формула 1

Повече от 300 хиляди души са изгледали на живо състезанията в Гран при на Лас Вегас от Формула 1 за трите дни на най-добрите пилоти в света в Невада, съобщават организаторите, цитирани от агенция Ройтерс. Основната надпревара бе спечелена от нидерландския пилот на Ред Бул - Макс Ферстапен.

"Гордеем се с това, което направихме в Гран при на Лас Вегас. Успяхме да покажем на хората най-добрия продукт, който Формула 1 може да предостави. Това може да се случи само в Лас Вегас и състезанието бе основата на всичко", заяви Емили Прейзър, директор на организационния комитет.

След успешното провеждане на надпреварата, градската управа на Лас Вегас съобщи, че е отворена към продължаване на договора за домакинство и след 2027. Организаторите обаче уточняват, че за подобно нещо ще бъдат нужни допълнителни инвестиции в инфраструктурата.