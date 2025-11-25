УАМ: Престолонаследникът на емирство Ал Фуджайра участва в „Лагер за стратегическо лидерство 2025“

Шейх Мохамед бин Хамад бин Мохамед Ал Шарки, престолонаследник на емирство Ал Фуджайра, взе участие в програмата „Лагер за стратегическо лидерство 2025“, организирана от кабинета на министър-председателя на ОАЕ, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Ал Шакри потвърди, че насърчаването на устойчива лидерска култура е стратегически подход на Обединените арабски емирства (ОАЕ) от създаването им до наши дни.

Той също така отбеляза ангажимента на Ал Фуджайра, ръководен от визията и директивите на шейх Хамад бин Мохамед Ал Шарки, член на Върховния съвет на ОАЕ и владетел на емирството, за подкрепа и овластяване на таланти в различни области, които допринасят за укрепване на визията на страната и нейния всеобхватен път на развитие.

Ал Шакри похвали целите на Програмата за стратегическо лидерство, предназначена за помощник-подсекретари и генерални директори в министерства и федерални структури. Той подчерта ролята на програмата за овластяване на участващите лидери и подобряване на техните лидерски умения чрез най-добри практики, което им позволява да достигнат по-високи нива на постижения и ефективност.

Ръководителите на програмата изразиха своята благодарност и признателност към престолонаследника на Ал Фуджайра за неговото присъствие и ангажираност в семинара и програмата, отбелязвайки, че участието му служи като мотивиращ фактор, който засилва стратегическото съгласуване, споделените визии и постигането на целите на програмата.

