Подробно търсене

УАМ: Престолонаследникът на емирство Ал Фуджайра участва в „Лагер за стратегическо лидерство 2025“

Александър Евстатиев
УАМ: Престолонаследникът на емирство Ал Фуджайра участва в „Лагер за стратегическо лидерство 2025“
УАМ: Престолонаследникът на емирство Ал Фуджайра участва в „Лагер за стратегическо лидерство 2025“
Снимка: УАМ
Абу Даби,  
25.11.2025 23:58
 (БТА)

Шейх Мохамед бин Хамад бин Мохамед Ал Шарки, престолонаследник на емирство Ал Фуджайра, взе участие в програмата „Лагер за стратегическо лидерство 2025“, организирана от кабинета на министър-председателя на ОАЕ, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Ал Шакри потвърди, че насърчаването на устойчива лидерска култура е стратегически подход на Обединените арабски емирства (ОАЕ) от създаването им до наши дни.

Той също така отбеляза ангажимента на Ал Фуджайра, ръководен от визията и директивите на шейх Хамад бин Мохамед Ал Шарки, член на Върховния съвет на ОАЕ и владетел на емирството, за подкрепа и овластяване на таланти в различни области, които допринасят за укрепване на визията на страната и нейния всеобхватен път на развитие.

Ал Шакри похвали целите на Програмата за стратегическо лидерство, предназначена за помощник-подсекретари и генерални директори в министерства и федерални структури. Той подчерта ролята на програмата за овластяване на участващите лидери и подобряване на техните лидерски умения чрез най-добри практики, което им позволява да достигнат по-високи нива на постижения и ефективност.

Ръководителите на програмата изразиха своята благодарност и признателност към престолонаследника на Ал Фуджайра за неговото присъствие и ангажираност в семинара и програмата, отбелязвайки, че участието му служи като мотивиращ фактор, който засилва стратегическото съгласуване, споделените визии и постигането на целите на програмата.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/НВ/

Свързани новини

28.10.2025 17:21

УАМ: „Дигитален Дубай“ представи бъдещето на интелигентните градове на Срещата на върха на градовете в Азиатско-тихоокеанския регион

Правителствената организация „Дигитален Дубай“ организира серия от специализирани семинари на тема „Дигитализиран живот“, проведени като част от Срещата на върха на градовете в Азиатско-тихоокеанския регион и Форума на кметовете 2025 в Експо Сити Дубай. Сесиите събраха световни лидери и експерти, за да проучат бъдещето на интелигентните градове и дигиталната трансформация, предаде информационната агенция на ОАЕ – УАМ.
15.10.2025 23:35

УАМ: Емирство Шарджа се стреми да подкрепи над 1000 предприемачи до 2030 година

Центърът за предприемачество в емирство Шарджа се стреми да подкрепи над 1000 предприемачи до 2030 г., като подеме уникални инициативи, които допринасят за развитието на интегрирана предприемаческа среда, предаде новинарската агенция на Обединените арабски емирства УАМ.
09.10.2025 22:32

УАМ: Над 95 международно признати лектори ще участват в инвестиционния форум „Шарджа 2025“ в Дубай

Инвестиционният форум в емирство Дубай „Шарджа 2025“ (SIF 2025) обяви впечатляваща програма с над 95 международно признати лектори, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:31 на 26.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация