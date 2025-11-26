Подробно търсене

Челси постигна домакински успех срещу Барселона в Шампионската лига

Асен Даскалов
AP Photo/Kin Cheung
София,  
26.11.2025 00:10
 (БТА) 
Мачове от петия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:

Аякс (Нидерландия) - Бенфика (Португалия)                   0:2
Галатасарай (Турция) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия)            0:1
Бодьо/Глимт (Норвегия) - Ювентус (Италия)                   2:3
Челси (Англия) - Барселона (Испания)                        3:0
Борусия Дортмунд (Германия) - Виляреал (Испания)            4:0
Манчестър Сити (Англия) - Байер Леверкузен (Германия)       0:2
Олимпик Марсилия (Франция) - Нюкасъл (Англия)               2:1
Наполи (Италия) - Карабах (Азербайджан)                     2:0
Славия Прага (Чехия) - Атлетик Билбао (Испания)             0:0

сряда: 
Копенхаген (Дания) -  Кайрат Алмати (Казахстан)
Пафос (Кипър) - Монако (Франция)
Арсенал (Англия) - Байерн Мюнхен (Германия)
Атлетико Мадрид (Испания) - Интер Милано (Италия)
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Аталанта (Италия)
Ливърпул (Англия) - ПСВ Айндховен (Нидерландия)
Олимпиакос (Гърция) - Реал Мадрид (Испания)
Пари Сен Жермен (Франция) - Тотнъм (Англия)
Спортинг Лисабон (Португалия) - Брюж (Белгия)

В класирането водят Байерн Мюнхен, Арсенал и Интер Милано с по 12 точки. 
Борусия Дортмунд е на четвърта позиция с 10 точки, пред Челси и Манчестър Сити, които също са с по 10. 
Пари Сен Жермен, Нюкасъл, Реал Мадрид, Ливърпул и Галатасарай имат по 9 пункта.

/ГК/

