Челси постигна домакински успех срещу Барселона в Шампионската лига

Мачове от петия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол: Аякс (Нидерландия) - Бенфика (Португалия) 0:2 Галатасарай (Турция) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия) 0:1 Бодьо/Глимт (Норвегия) - Ювентус (Италия) 2:3 Челси (Англия) - Барселона (Испания) 3:0 Борусия Дортмунд (Германия) - Виляреал (Испания) 4:0 Манчестър Сити (Англия) - Байер Леверкузен (Германия) 0:2 Олимпик Марсилия (Франция) - Нюкасъл (Англия) 2:1 Наполи (Италия) - Карабах (Азербайджан) 2:0 Славия Прага (Чехия) - Атлетик Билбао (Испания) 0:0 сряда: Копенхаген (Дания) - Кайрат Алмати (Казахстан) Пафос (Кипър) - Монако (Франция) Арсенал (Англия) - Байерн Мюнхен (Германия) Атлетико Мадрид (Испания) - Интер Милано (Италия) Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Аталанта (Италия) Ливърпул (Англия) - ПСВ Айндховен (Нидерландия) Олимпиакос (Гърция) - Реал Мадрид (Испания) Пари Сен Жермен (Франция) - Тотнъм (Англия) Спортинг Лисабон (Португалия) - Брюж (Белгия) В класирането водят Байерн Мюнхен, Арсенал и Интер Милано с по 12 точки.

Борусия Дортмунд е на четвърта позиция с 10 точки, пред Челси и Манчестър Сити, които също са с по 10.

Пари Сен Жермен, Нюкасъл, Реал Мадрид, Ливърпул и Галатасарай имат по 9 пункта.