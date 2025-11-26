Мениджърът на Челси Енцо Мареска: „Голяма победа, но нищо не се е променило по отношение на това какъв отбор сме и какво можем да постигнем“

Мениджърът на Челси Енцо Мареска настоя, че „нищо не се е променило“ за младия му отбор, след като футболистите му демонстрираха отлично представяне, побеждавайки с 3:0 у дома останалия с 10 души Барселона. Капитанът на каталунския гранд Роналд Араухо получи втори жълт и съответно червен картон в края на първото полувреме.

„Това е голяма победа, особено защото беше срещу Барселона, но нищо не се е променило по отношение на това какъв отбор сме и какво можем да постигнем“, коментира Мареска, цитиран от агенция ДПА.

„Тази вечер беше важна, но не повече. Сега ще се концентрираме върху следващия мач. Чувството беше много добро. Беше много хубаво да споделим такъв момент у дома с нашите фенове. През следващите 48 часа, напълно да се изключим, за да си починем и да възстановим енергията. Трябва да запазим инерцията. Много по-лесно е да възстановиш енергията, когато печелиш мачове“, каза още италианският специалист.

Голяма част от дискусиите преди мача доведоха до сравнения между Естевао и Ламин Ямал - родени с разлика по-малко от три месеца и на 18 години вече изглеждащи като бъдещето на европейския футбол.

Но Енцо Мареска повтори призива си за спокойствие от страна на феновете и медиите пред лицето на очевидния талант.

„Естевао трябва да се отпусне, трябва да се наслаждава и да играе футбол“, заяви мениджърът на Челси по повод бразилеца, който отбеляза едно от попаденията срещу Барселона.

„Той и Ламин са толкова млади. Ако започнете да говорите за Меси и Роналдо, това е твърде голямо напрежение за млади момчета като тях. Те трябва да пристигат на тренировъчния терен щастливи“, завърши Мареска.