Боян Денчев
Бензема закупи „Портрет на брадат мъж“ от Пабло Пикасо
снимка: АР, Scott Garfitt
Париж,  
22.12.2025 19:33
 (БТА)

Нападателят на Ал-Итихад Карим Бензема придоби „Портрет на брадат мъж“ - картина от 1964 г. на испанския художник Пабло Пикасо.

„Добре дошъл у дома“, написа нападателят в социалните мрежи и публикува снимка с произведението на изкуството. RMC Sport отбелязва, че картината е била изложена в началото на годината в галерията на американския търговец на произведения на изкуството Хели Нахмад в Ню Йорк.

През сезон 2025/26 37-годишният Бензема изигра 12 мача за Ал-Итихад, в които отбеляза 11 гола и направи една асистенция.

