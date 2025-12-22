Деца на духовници изпълниха празнична програма в Софийската митрополия

site.btaДеца на духовници изпълниха празнична програма в Софийската митрополия
С благословението на Софийския митрополит и български патриарх Даниил, в зала „Екзарх Стефан“ на Софийската света митрополия се състоя поредната културно-просветна изява, съобщиха от митрополията.
В продължение на стара традиция, деца на свещенослужители от Софийската епархия и на служители в митрополията изнесоха празнична програма по повод настъпващите Рождественски празници. Те изпълниха стихотворения, песни и музикални произведения на пиано и цигулка.
Първойерархът на Българската православна църква благослови децата и всички присъстващи, като им отправи кратка поучителна проповед.
В края на събитието патриарх Даниил връчи на всички участници иконки и подаръчни торбички с лакомства, осигурени от Татяна Попова - собственик на веригата от магазини „Аванти“.
/ВБ/
