Деца на духовници изпълниха празнична програма в Софийската митрополия

С благословението на Софийския митрополит и български патриарх Даниил, в зала „Екзарх Стефан“ на Софийската света митрополия се състоя поредната културно-просветна изява, съобщиха от митрополията.

В продължение на стара традиция, деца на свещенослужители от Софийската епархия и на служители в митрополията изнесоха празнична програма по повод настъпващите Рождественски празници. Те изпълниха стихотворения, песни и музикални произведения на пиано и цигулка.

Първойерархът на Българската православна църква благослови децата и всички присъстващи, като им отправи кратка поучителна проповед.

В края на събитието патриарх Даниил връчи на всички участници иконки и подаръчни торбички с лакомства, осигурени от Татяна Попова - собственик на веригата от магазини „Аванти“.