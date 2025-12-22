Подробно търсене

Валерия Динкова
Кремъл нарече "ужасно убийство“ смъртта на генерал Сарваров, който издъхна от раните си след взривяване на автомобил в Москва
Следователи работят днес около взривения автомобил на генерал Сарваров в Москва. Снимка: AП
Москва,  
22.12.2025 18:51
 (БТА)

Смъртта на началника на управлението за оперативна подготовка към Генералния щаб на въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Фанил Сарваров в Москва рано тази сутрин е  „ужасно убийство“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Това, разбира се, е ужасно  убийство, това е покушение и спецслужбите ще извършат разследване и ще направят всичко, което е необходимо в подобна ситуация“, каза Песков.

Петдесет и шест годишният Сарваров почина от раните си, след като пострада тежко при експлозия на взривно устройство, заложено под автомобил, обяви Светлана Петренко – говорителка на Руския разследващ комитет.

"Следователите работят по много версии относно убийството. Една от тях е, че престъплението може да е организирано от украинските разузнавателни служби“, каза Петренко.

Това е третото убийство на високопоставен военнослужещ в Русия за последната година.

След руската инвазия в Украйна преди близо четири години руските власти обвиняват Киев за няколко убийства на висши военнослужещи и обществени фигури в Русия.

Украйна пое отговорност за някои от тях, но все още не е коментирала днешния смъртен случай, посочва Ройтерс.

/ИТ/

Свързани новини

11.03.2025 16:52

Руски съд осъди на 24 години затвор вербуван от Киев мъж, извършил покушение в Крим срещу проруски бивш депутат от украинския парламент

Руски военен съд осъди мъж от анексирания от Русия Кримски полуостров на 24 години затвор за опит за убийство на бивш проруски депутат от Върховната рада (украинския парламент), предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че мъжът е бил част от мрежа от украински агенти, действащи на полуострова.
22.12.2024 13:05

Защо руският генерал Игор Кирилов беше легитимна мишена за Киев

„Още един падна. Тази сутрин (на 17 декември 2024 г., бел. БТА) генерал лейтенант Игор Кирилов – командващ войските за радиационна, химическа и биологична защита (РХБЗ), излизаше от жилищния си блок на Рязански проспект, придружен от помощника си,

