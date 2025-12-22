Подробно търсене

Зеленски: Украйна вече работи по създаването на собствени системи за противовъздушна отбрана

Елена Инджева
Зеленски: Украйна вече работи по създаването на собствени системи за противовъздушна отбрана
Зеленски: Украйна вече работи по създаването на собствени системи за противовъздушна отбрана
Украинският президент Володимир Зеленски по време на пресконференция в Киев, Украйна. 19 февруари 2025 г. Снимка: АП/Tetiana Dzhafarova
Киев,  
22.12.2025 19:25
 (БТА)
Етикети

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че актуалната задача е да се организира реално производство на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях в Украйна, предаде Укринформ.

Държавният глава заяви това в реч по време на тържествено събитие по повод Деня на дипломатическите служители, уточнява украинската новинарска агенция.

"Украйна трябва да запази лидерството си в Европа по отношение на качеството и обема на производството на оръжие. Трябва да запишем още едно историческо постижение за Украйна – да организираме реално производство на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях в Украйна, или съвместно с нашите стратегически партньори. Това е, което ще промени баланса на силите в нашия регион. Това е изключително трудна задача, стратегическа задача. В името на Украйна тя трябва да бъде изпълнена“, заяви Зеленски пред дипломатите.

Той поясни, че Украйна вече работи по създаването на свои собствени системи за противовъздушна отбрана.

"Тук всичко зависи от техническите възможности на нашите специалисти – колко бързо могат да постигнат това. Системи за противовъздушна отбрана обаче не се създават бързо. Все пак сме близо до постигането на съответните резултати“, каза президентът.

Той добави и че Украйна ще продължи да работи по договори, които предвиждат доставка на системи за противовъздушна отбрана от партньорите си посредством различни програми.

На 20 декември президентът Зеленски заяви, че украинските партньори са започнали да "задържат“ ракети, предназначени за украинските системи за противовъздушна отбрана. Той посочи като причина за тази ситуация заплахата, която идва от Русия за западните страни, а именно - безпилотните летателни апарати, които навлизат неправомерно във въздушните пространства на много европейски държави.

 

/ИТ/

Свързани новини

21.12.2025 06:03

На срещата на върха на ЕС Европа демонстрира своя ангажимент към Украйна, но не еднозначно

Европейските лидери след повече от 16 часа на дискусии решиха в петък да финансират военните усилия на Украйна за поне две години напред чрез съвместен безлихвен заем от 90 милиарда евро, но без да прибягват до използването на руски активи, при липса на единодушие за подобно безпрецедентно решение, посочва Франс прес.
19.12.2025 23:58

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди с полския премиер Доналд Туск укрепването на украинската бойна авиация

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди с полския премиер Доналд Туск укрепването на украинските военновъздушни сили и проекти в областта на отбраната, финансирани по линия на финаваансовия инструмент за превъоръжаване на ЕС "Действия за сигурността на Европа" (SAFE), които ще включват и съвместно производство на дронове, предаде Укринформ.
19.12.2025 18:17

Москва е готова за мирно уреждане на войната в Украйна, ако то е насочено към "първопричините на конфликта", заяви Путин

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова за мирно уреждане на войната в Украйна, което да бъде насочено към "първопричините за конфликта", предаде ТАСС, като цитира изказване, направено от руския държавен глава по време
05.12.2025 15:58

Държавите в оръжейната инициатива на НАТО за Украйна вече са 21, инвестициите достигнаха 4,18 милиарда долара

Вече 21 държави са се присъединили към инициативата на НАТО за оръжейна помощ за Киев под наслов „Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL - (Prioritized Ukraine Requirements List), а паричната стойност на поетите ангажименти достигна 4,18 милиарда долара, обяви днес украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:41 на 22.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация