Русия заяви, че тази нощ е прехванала и унищожила 29 украински дрона

Руските средства за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 29 украински дрона над региони на Русия, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 23:00 часа московско време на 22 декември до 07:00 часа московско време на 23 декември тази година, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 29 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 14 - над територията на Ростовска област, 7 - над територията на Ставрополския край, по 3 - над териториите на Белгородска област и Република Калмикия (. . .)", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе също, че по един дрон е бил свален над териториите на Курска област и на украинския Кримски полуостров, който Москва анексира през 2014 г.