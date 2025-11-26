Челси спечели срещу останалия в намален състав Барселона, Манчестър Сити загуби срещу Байер Леверкузен в мач номер 100 на Пеп Гуардиола начело на "небесносините" в Шампионската лига

Челси се наложи с 3:0 у дома срещу останалия в намален състав Барселона в мач от основната фаза в Шампионската лига.

Попадение на Енцо Фернандес беше отменено в 24-ата минута заради засада и намеса на ВАР, а играта в атака на лондончани беше впечатляваща.

Челси поведе в резултата три минути след това, когато Марк Кукурея центрира в наказателното поле и Педро Нето би отблизо, а Жул Конде си отбеляза автогол в опит да изчисти топката.

В 40-ата минута Роналд Араухо получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки Барса в намален състав на терена. Шест минути след почивката попадение на Андрей Сантос също не беше признато заради засада.

В 55-ата минута Естевао след индивидуален пробив и силен удар направи резултата 2:0 за отбора от Западен Лондон, който през миналото лято стана световен клубен шампион.

Малко повече от четвърт час преди края на редовното време на двубоя Лиъм Делап оформи най-големия успех за Челси срещу каталунците.

"Сините" поне временно се изкачиха на пето място в класирането.

В друга среща от турнира Байер Леверкузен победи с 2:0 като гост Манчестър Сити. След само пет минути игра Тиджани Райндерс опита да открие резултата, но Марк Флекен се намеси решително на вратата на гостите.

"Аспирините" поведоха в 23-ата минута чрез Алекс Грималдо, а в последните секунди на първата част Флекен отново се справи с шут на Райндерс.

В 54-ата минута Ибрахим Маса центрира и Патрик Шик с глава удвои аванса в полза на Леверкузен. Това беше двубой номер 100 за мениджъра Пеп Гуардиола начело на Сити в Шампионската лига.

Отборът от Манчестър е на шеста позиция, докато Леверкузен заема 13-то място.

Борусия Дортмунд се наложи с категоричното 4:0 у дома срещу Виляреал. Серу Гараси изведе домакините напред в резултата в допълнителното време на първата част, а нападателят на "жълто-черните" пропусна дузпа в 54-ата минута, но се разписа за 2:0 при добавката. При отсъждането на 11-метровия наказателен удар Хуан Фойт от гостите получи червен картон заради грубо нарушение.

Пет минути след това Карим Адейеми преодоля вратаря Луис Жуниор за 3:0, а Фабио Силва от домакините пропусна дузпа в 81-ата минута.

Дълбоко в допълнителното време Даниел Свенсон оформи успеха с четири гола разлика в полза на тима на Дортмунд, който е на четвърта позиция в класирането.

Ювентус се добра до обрат от 0:1 до 3:2 срещу домакина Бодьо/Глимт. Оле Бломберг даде преднина за норвежците в 27-ата минута, но Лоис Опенда и Уестън Маккени в рамките на само 11 минути обърнаха развоя на събитията в полза на италианския гранд.

Бодьо/Глимт изравни чрез Сондре Фет от дузпа в 87-ата минута, но в първата минута на добавеното време канадският национал Джонатан Дейвид осигури трудния успех в полза на "бианконерите".

Наполи достигна до победа с 2:0 у дома срещу Карабах. Попадение на Скот Мактоминей в 65-ата минута и автогол на Марко Янкович седем минути след това оформиха успеха за шампиона на Италия. В 56-ата минута Расмус Хойлунд изпусна дузпа.

Олимпик Марсилия се наложи с 2:1 у дома срещу Нюкасъл. Харви Барнс вкара за гостите в шестата минута, но Пиер-Емерик Обамеянг в 46-ата и 50-ата минута се разписа и направи пълен обрат за Олимпик.

Атлетик Билбао направи равенство 0:0 с домакина Славия Прага.