Засилено полицейско присъствие ще има по пътищата и край търговските обекти по празниците и до пощите в Русенско след 5 януари

Засилено полицейско присъствие ще има по пътищата и край търговските обекти по празниците и в района на пощенските клонове след 5 януари. Това съобщи комисар Димитър Вачков, началник на „Охранителна полиция“ в Русе, по време на брифинг в Областната дирекция на МВР в крайдунавския град.

Началникът на „Пътна полиция“ в Русе гл. инспектор Николай Ненков каза, че във връзка с очаквания засилен трафик по време на празниците, от утре до 5 януари 2026 г. на територията на област Русе ще се проведе специализирана полицейска операция за контрол на пътното движение. Ще бъдат изведени максимален брой служители по пътната мрежа и в населените места, като акцентът е поставен върху нарушения, които пряко застрашават безопасността – управление след употреба на алкохол и наркотични вещества, превишена скорост, неспазване на предимство и отнемане предимство на пешеходци.

Комисар Вачков отбеляза, че ще има допълнителни екипи в определени часове, в които се очаква трафика на изход от Русе и на входа на града да бъде голям. Това важни и за големите търговски обекти в квартал „Дружба“ и около мола, покрай които ще има и служители на жандармерията.

Той призова хората преди път да прегледат внимателно състоянието на автомобилите си, гумите, резервоарите, акумулаторите и да си предвидят поне с един час по-дълго пътуване, за да не бързат и да стигнат спокойно до местата, на които ще празнуват.

Комисар Димитър Вачков каза още, че във връзка с предстоящата обмяна на български левове в евро от началото на процеса във всички пощенски клонове на територията на областта, които ще извършват валутна обмяна, ще бъде осигурено полицейско присъствие. Той уточни, че към момента става въпрос за общо 72 пощенски клона. Мерките ще бъдат въведени поне в началния етап на обмяната, след което ще бъде направен анализ и при необходимост присъствието на полицейски служители ще бъде запазено или разширено. Полицейски екипи ще бъдат разположени и в банкови клонове в малките населени места, в които няма физическа охрана, каза още комисар Вачков.

Той отбеляза, че целта на предприетите действия е да се предотврати нерегламентирана обмяна на валута и опити за измами чрез предлагане на „по-изгодни“ курсове, както и разпространение на фалшиви банкноти. От Областната дирекция на МВР в Русе подчертаха, че единствено пощенските и банковите клонове са легитимните места за обмяна на валута, като призоваха гражданите да бъдат особено внимателни и да не се доверяват на предлагащи подобни услуги извън тях.