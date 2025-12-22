Гол на Патсън Дака осигури равенството на Замбия срещу Малия

Патсън Дака се разписа за равенството 1:1 на Замбия срещу Мали в мач от "А" на турнира за купата на африканските нации.

Малийците бяха повели в 61-ата минута чрез Ласин Синайоко. Три минути преди почивката нападателят на Бешикташ Ел Билал Туре пропусна да открие резултата от дузпа, а вратарят на Замбия Уилард Муанза направи спасяване на удара от бялата точка.

Мали контролираше събитията на терена, но футболистът на Лестър Дака реализира с глава в допълнителното време, за да осигури точката в полза на замбийците.

По-късно днес е мачът от група "В" между Ангола и Република Южна Африка.