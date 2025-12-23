Подробно търсене

Джакарта е финализирала детайлите по търговско споразумение с Вашингтон, обяви индонезийският икономически министър

Марин Милков
Търговски контейнери на пристанището в Джакарта. Снимка: AP/Tatan Syuflana, архив
Джакарта,  
23.12.2025 10:18
 (БТА)

Индонезия е финализирала детайлите по търговско споразумение със САЩ. Това обяви Аирланга Хартарто, координиращ министър по икономическите въпроси на страната, като окончателното подписване на споразумението е планирано за края на януари, предаде Франс прес.

През юли администрацията на американския президент Доналд Тръмп значително намали митата, наложени върху най-голямата икономика в Югоизточна Азия – от 32 на 19 на сто, като преговорите все още продължават.

Аирланга Хартарто обяви, че двете страни са постигнали съгласие по детайлите на това споразумение след среща във Вашингтон с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър.

„Всички съществени точки, очертани в Споразумението за реципрочните мита (ART- Agreement on Reciprocal Tariffs - рамково търговско споразумение между Индонезия и САЩ, което урежда взаимните митнически ставки, достъпа до пазарите на двете страни, изключенията и облекченията за определени стоки и принципа на реципрочност – бел. ред.), са одобрени от двете държави, както основните въпроси, така и техническите подробности“, заяви Хартарто на пресконференция във Вашингтон.

Една от основните цели на преговорите е била да се осигури „баланс“ по отношение на достъпа до пазарите и за двете страни, уточни министърът, като добави, че Вашингтон е предоставил изключения за вноса на ключови индонезийски продукти, сред които палмово масло, кафе и чай.

В замяна „САЩ силно се надяват да получат достъп до стратегическите минерали на Индонезия“, допълни той.

Като част от рамковото споразумение, обявено през юли, Индонезия също се ангажира да закупи 50 самолета „Боинг“, американска електроенергия за 15 милиарда долара, както и селскостопанска продукция от САЩ.

През януари ще бъдат подновени разговорите за уреждане на правните въпроси, за да може президентите Прабово Субианто и Доналд Тръмп да подпишат споразумението преди февруари.

Индонезия - четвъртата по големина страна в света по население и член на Г-20 - е имала търговски излишък от 17,9 милиарда долара при търговията си със САЩ през 2024 г., което е ръст от 5,4 на сто спрямо предходната година, според данни на американската администрация.

/ЕС/

Към 10:41 на 23.12.2025 Новините от днес

