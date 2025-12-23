Увеличение на досъдебните производства за наркотици показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР

Увеличение на досъдебните производства за наркотични вещества през ноември показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Общо 1055 са образуваните досъдебни производства за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества за периода 1-30 ноември 2025 г. Те са с 59 повече в сравнение с делата през октомври 2025 г., показват данните на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на този вид престъпления, както и на престъпленията, свързани с нелегална миграция и трафик на хора.

През ноември т.г. са проведени 656 специализирани полицейски операции (СПО) и са задържани 1103 лица за престъпления, свързани с наркотици. Разкрити са шест лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества. Най-големи количества е задържаната марихуана – над 248 кг. От прокуратурата допълниха, че е сериозно и заловеното количество прекурсори, иззети са и 124 електронни устройства за пушене с наличие на наркотични вещества.

По линия на противодействието на незаконната миграция през ноември са проведени 441 специализирани операции. Задържани са 87 незаконно пребиваващи граждани на трети страни и 235 - за престъпления по незаконно превеждане през границата на страната и подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават през страната в нарушение на закона. Образуваните досъдебни производства за престъпления са 77.

Постановените и влезли в сила през периода 1-30 ноември 2025 г. съдебни актове за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества са 400, а за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната са 189.

През октомври за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества са задържани 1083 души, иззети са над 329 кг канабис и над 206 кг марихуана.