Община Сливен използва всеки подходящ метеорологичен период за асфалтиране на улици в кв. „Речица“, съобщи кметът Стефан Радев

Община Сливен използва всеки подходящ метеорологичен период за асфалтиране на улици в кв. „Речица“, съобщи кметът на града Стефан Радев. По думите му изпълнението на проекта вече е започнало и ще продължи поетапно в рамките на около 600 дни.

„До края на годината задачата ни е да се възползваме от всеки прозорец, който времето позволява, за да напреднем с асфалтирането“, посочи Радев. Най-интензивните строителни дейности се очакват през топлите месеци на 2026 година.

Асфалтирането започва след приключване на основните дейности по ВиК проекта в квартала, за който са издадени разрешения за въвеждане в експлоатация. В рамките на проекта за първи път в „Речица“ е изградена канализация и е реконструиран водопроводът, а Общината ще извърши цялостно асфалтиране на около 23 км улична мрежа.

Кметът отбеляза, че политическата обстановка създава рискове за изпълнението на инфраструктурните проекти, но подчерта, че това, което зависи от местната власт, ще бъде изпълнено.

През септември жители на квартал „Речица“ протестираха пред сградата на общината заради продължителните разкопавания и настояха да започне асфалтирането на улиците.