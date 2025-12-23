Без изказване на министър-председателя в оставка Росен Желязков започна заседанието на правителството. В дневен ред са включени 49 точки, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Сред тях са промени в Закона за държавния дълг, в Закона за корпоративното подоходно облагане, в Закона за защита от дискриминацията.

Проект на решение за приемане на Административен мониторингов доклад за изпълнението през 2024 г. на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021–2030) ще обсъди още кабинетът в оставка.

Ще бъдат обсъдени още предложения за промени по бюджетите на редица министерства за 2025 г., включително на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на външните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката и индустрията.

В дневния ред е проект на решение за изменение на решение на Министерския съвет от 2024 г., с което на "Български пощи" ЕАД е възложено да извършва услуга от общ икономически интерес, свързана с обмяната на банкноти и монети от левове в евро чрез пощенските станции в страната.

Министрите в оставка ще обсъдят още проекти за предоставяне и изменение на концесии за добив на подземни богатства, предложения за одобряване на позиции на България по дела пред институциите на Европейския съюз, както и решения, свързани с кадрови назначения и международни споразумения.