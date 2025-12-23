Валидирането с банкови карти в градския транспорт на Бургас ще бъде временно спряно заради преход към еврото

Градският и междуселищният транспорт в Бургас ще преустановят временно валидирането с банкови карти в края на годината. Причината е технологично превключване на електронната билетна система, свързано с прехода от лев към евро, съобщиха от общинския превозвач "Бургасбус".

След 20:00 часа на 31 декември системите на електронната билетна система – валидатори, мобилно приложение и уеб портал – ще бъдат поетапно спрени, като процесът се очаква да продължи до края на 1 януари 2026 г. По време на този период плащането с банкови карти няма да бъде възможно.

"Бургасбус" напомня, че всички абонаментни карти и пакети, закупени до 31 декември 2025 г., ще останат валидни до изтичане на срока или до изчерпване на пътуванията. Средствата в електронните портмонета ще бъдат автоматично превалутирани по официалния валутен курс.

Касовите салони на дружеството няма да работят с клиенти на 31 декември и 1 януари 2026 г. Обслужването ще бъде възобновено на 2 януари след 10:00 часа на автогарите Юг, Запад и Терминал "Меден рудник", а касите в Транспортна къща и Поморие ще отворят на 5 януари.

От дружеството предупреждават пътниците, че от 1 януари 2026 г. цената на билета за еднократно пътуване в градския транспорт ще бъде 0,80 евро, като в периода на двойно обращение плащането трябва да бъде само в лева или само в евро.