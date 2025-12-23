Варненската опера посвещава празничен гала концерт на 200-годишнината от рождението на Йохан Щраус-син

С празничен гала концерт днес в 19:00 ч. във Варненската опера ще бъде почетена 200-годишнината от рождението на Йохан Щраус-син - автор над 500 музикални творби, превърнали се в символ на Виена и Австрия, съобщават от оперния театър.

Концертът ще предложи на публиката селекция от най-обичаните арии, дуети и ансамбли на композитора от емблематичните оперети „Прилепът“, „Цигански барон“, „Една нощ във Венеция“.

На сцената ще се качат солистите Илина Михайлова, Жана Костова, Силвия Ангелова, Ирина Жекова, Лилия Илиева-Михайлова, Иво Йорданов, Велин Михайлов, Артьом Арутюнов, Пламен Райков. Оркестъра ще дирижира Николай Хилендаров. Спектакълът е с режисура на Александър Мутафчийски. Зрителите ще се насладят на пищни костюми и изпълненията на солистите, хора и балета на Варненската опера и атмосфера, вдъхновена от виенския разкош в празничния сезон, обещават организаторите.

Както БТА писа, 200-годишнината на Йохан Щраус-син бе отбелязана по време на Международния музикален фестивал „Варненско лято“ с две събития – камерен концерт на Едуард Кутровац и Катерина Титова и оперетна гала с оркестър „Кантус фирмус“ (Cantus Firmus) с диригент Владимир Кираджиев.