С два гола на Джордан Еберле Сиатъл надви лидера в Тихоокеанската дивизия Анахайм, Тампа Бей с лесна победа над Сейнт Луис в първенството на НХЛ

Джордан Еберле вкара два гола в третия период, с които Сиатъл Кракен се наложи с 3:1 над домакините и лидери в Тихоокеанската дивизия Анахайм Дъкс. Фредерик Годрьо също беше точен за Сиатъл, а Каапо Како се отличи с две подавания в мача.

Много силно се представи вратарят Филип Грубауер, който направи 40 спасявания и помогна за третата победа в последните 13 мача, с която те се измъкнаха от последната 8-а позиция в Тихоокеанската дивизия.

Анахайм, който остава на върха в потока, претърпя четвърто поражение в последните седем мача, а единственото попадение за техния тим реализилира Микаел Гранлунд. Иначе срещата вървеше при равенство 1:1 10:04 минути преди края, когато Мати Берние намери Еберле на лявото крило, а изстрелът му мина над рамото на вратаря Лукаш Достал и влезе в мрежата.

Тампа Бей се справи без особени проблеми със Сейнт Луис с 4:1, като защитникът Дарън Радиш вкара един гол и подаде за още два. С този успех тимът от щата Флорида има 43 точки и заедно с Монреал поделят 2-ото място в Атлантическата дивизия, на 2 от лидера Детройт.

Оливер Бьоркстранд се разписа при числено превъзходство на тима си и се превърна в една четвъртият датчанин, който минава границата от 400 точки в първенството на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Другите трима са Николай Елерс, Франс Нилсен и Ларс Елер.

Шведът Понтус Холмберг и Антъни Сирели вкараха другите два гола аз Тампа Бей, а Никита Кучеров и Джейк Гюнцел се отличиха с по две голови подавания. Вратарят на победителите Андрей Василевски спаси 23 изстрела на гостите от Сейнт Луис.

Намиращият се на последното място в Атлантическата дивизия Калъмбъс Блу Джакетс отнесе с 3:1 Лос Анджелис Кингс, като Мейсън Марчмънт допринесе най-много с два гола, реализирани при наказания на противникови играчи. Кирил Марченко добави третото попадение за гостите от Калъмбъс, които печелят едва за втори път в последните си девет срещи.

Филаделфия се доближи на 4 точки от лидера в Столичната дивизия Каролина и има вече 43 след успеха с 5:2 над Ванкувър Кенъкс. Вратарят на Летящите Дан Владар спаси 23 изстрела, а двата допуснати гола бяха в момент, когато на леда беше излязла четвъртата линия на тима. Двама от тях обаче – Никита Гребенкин и Карл Грундстрьом обаче се разписаха. Гребенкин дори добави и подаване за 2:0, дело на Грундстрьом в 5:58 минута на втората част на срещата.

За Филаделфия това е едва втора победа в последните седем мача, докато Ванкувър остава на последното 8-о място в Тихоокеанската дивизия.

Мачът беше по-специален за треньора Рик Точет, който сега е начело на Филаделфия, след като в предишните три сезона водеше Ванкувър. И новият му отбор го зарадва с трето попадение в 7:49 минута на третата част, когато Кристиан Дворжак вкара след подаване на Травис Кониечни.

До края на частта паднаха още четири гола, като гостите върнаха един гол чрез Мат Сасън, но Оуен Типет направи 4:1, а Матвей Мичков покачи на 5:1 минута и 11 секунди преди края на срещата на празна врата. Дрю О'Конър просто фиксира крайния резултат 18 секунди преди края. А вратарят на победителите Татчър Демко спаси 34 изстрела.