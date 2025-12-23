Подробно търсене

Баскетболният Байерн Мюнхен официално обяви, че Светислав Пешич се завръща на треньорския пост на тима

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Darko Vojinovic
Мюнхен,  
23.12.2025 10:15
 (БТА)

Легендарният сръбски специалист Светислав Пешич се завръща в Германия. След раздялата с Гордън Хърбърт, германският Байерн Мюнхен обяви Пешич за нов старши треньор на тима.

76-годишният сърбин вече е водил Байерн между 2012-а и 2016 година, а след като напусна националния тим на родината си, ще се завърне в Евролигата.

„Най-успешният треньор в историята на германския баскетбол се завръща в Мюнхен. Светислав Пешич ще поеме поста старши треньор на Байерн Мюнхен до края на сезона. Опитният сръбски треньор беше селекционер на националния отбор на родината си Сърбия до това лято. Под ръководството на Пешич, Байерн спечели първата си титла в Бундеслигата през 2014 година“, коментира спортният директор на германския клуб Драган Тарлац, цитиран от изданието Eurohoops.net.

/КМ/

23.12.2025

