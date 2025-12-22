Подробно търсене

"Юнивърсъл пикчърс" пусна първия трейлър на филма "Одисей" на Кристофър Нолан

Елена Христова
Актьорът Мат Деймън е в ролята на Одисей в едноименния филм на Кристофър Нолан. Снимка: АП/CJ Rivera/Invision/AP
Лос Анджелис,  
22.12.2025 18:37
 (БТА)
Студио "Юнивърсъл пикчърс" пусна първия трейлър на "Одисей" - дългоочакваната адаптация на режисьора Кристофър Нолан по прочутата сага на Омир, съобщи "Варайъти".

Режисираният от Нолан епос проследява древногръцкия герой Одисей, изигран от Мат Деймън, по дългия и лъкатушещ път към дома след Троянската война. 

"Юнивърсъл пикчърс" пусна първата снимка на Деймън в образа на Одисей още през февруари, припомня изданието. 

Освен Мат Деймън, актьорският състав на филма включва Ан Хатауей, Зендая, Том Холанд, Лупита Нионго, Чарлийз Терон, Мия Гот, Бени Сафди, Джон Бернтал, Джон Легуизамо и други. 

Кристофър Нолан, освен режисьор на "Одисей", е автор на сценария, както и продуцент на филма заедно със съпругата си Ема Томас. 

Трейлърът показва как Одисей и армията му претърпяват корабокрушение и как се завръщат у дома по време на опасно пътуване. Героят и войниците му се виждат и вътре в прословутия Троянски кон.

Кратки кадри показват Том Холанд в ролята на сина на Одисей - Телемах, и Ан Хатауей като съпругата му Пенелопа.  

"Юнивърсъл пикчърс" обяви през декември миналата година, че "Одисей" ще бъде заснет с помощта на най-новата аймакс (IMAX) филмова технология. Изпълнителният директор на студиото Джим Ор подсказа на изложението СинемаКон (CinemaCon), че зрителите могат да очакват "визионерски, уникален за поколението си киношедьовър, с който "самият Омир би се гордял".

Джон Легуизамо наскоро сравни работната етика на Кристофър Нолан с тази на независим режисьор. "Той не работи по указания на комисии, не работи по указания на студиото", каза актьорът по време на свое скорошно участие в предаване на Ем Ес Ен Си Би. 

/ВБ/

17.07.2025 14:50

Билетите за филма „Одисея“ вече са в продажба – точно година преди премиерата му в кината на САЩ

Филмовото студио „Юнивърсал“ и режисьорът Кристофър Нолан добавиха нов щрих към енциклопедията на холивудските маркетингови стратегии, съобщава The Hollywood Reporter. Точно една година преди планираната премиера на епичния филм „Одисея“ (17 юли 2026 г.), билетите вече се предлагат в продажба – но само за Imax киносалоните, оборудвани да прожектират 70-милиметрова лента.
12.02.2025 20:09

Кристофър Нолан ще снима част от новия си филм „Одисея“ в Мароко

В южната част на Мароко, близо до град Уарзазат, ще се проведат част от снимките на новия филм на британския режисьор Кристофър Нолан „Одисея“, съобщава сайтът IMDB.com. Снимките на мащабния проект, базиран на епоса на древногръцкия поет Омир, ще
24.12.2024 14:14

Новият филм на Кристофър Нолан ще бъде адаптация на "Одисея"

Новият филм на Кристофър Нолан ще бъде адаптация на "Одисея" на Омир, предаде ДПА. От студиото "Юнивърсал пикчърс" съобщиха, че това ще е "митичен екшън епос, заснет по целия свят".  Филмът на 54-годишния режисьор, известен с "Опенхаймер" и

