Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.12.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.12.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.10705
|
0.903302
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.01161
|
3.32048
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.20969
|
0.826658
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.09943
|
0.47632
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.3664
|
4.22583
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.04206
|
12.4346
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.61804
|
3.81965
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.23728
|
0.446971
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.14075
|
4.67126
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.04236
|
198.32
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
100000
|
9.92635
|
10074.2
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.19919
|
1.92338
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
1.85756
|
53.8341
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.32509
|
75.4666
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.05852
|
94.4715
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.12487
|
888.992
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.25013
|
10.8107
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.08349
|
2.44889
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.64528
|
6.07799
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
10
|
9.64271
|
1.03705
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
2.83606
|
35.2602
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.64149
|
2.15448
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.84401
|
2.60145
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.80161
|
5.55059
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.29098
|
0.774605
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.34584
|
18.7061
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
3.88992
|
25.7075
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.66524
|
0.600514
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.97196
|
10.0281
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
7351.65
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина