Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 22.12.2025

Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
22.12.2025 19:04
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.10705

0.903302

Бразилски реал

BRL

10

3.01161

3.32048

Канадски долар

CAD

1

1.20969

0.826658

Швейцарски франк

CHF

1

2.09943

0.47632

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.3664

4.22583

Чешка крона

CZK

100

8.04206

12.4346

Датска крона

DKK

10

2.61804

3.81965

Британска лира

GBP

1

2.23728

0.446971

Хонконгски долар

HKD

10

2.14075

4.67126

Унгарски форинт

HUF

1000

5.04236

198.32

Индонезийска рупия

IDR

100000

9.92635

10074.2

Израелски шекел

ILS

10

5.19919

1.92338

Индийска рупия

INR

100

1.85756

53.8341

Исландска крона

ISK

100

1.32509

75.4666

Японска йена

JPY

100

1.05852

94.4715

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.12487

888.992

Мексиканско песо

MXN

100

9.25013

10.8107

Малайзийски рингит

MYR

10

4.08349

2.44889

Норвежка крона

NOK

10

1.64528

6.07799

Новозеландски долар

NZD

10

9.64271

1.03705

Филипинско песо

PHP

100

2.83606

35.2602

Полска злота

PLN

10

4.64149

2.15448

Румънска лея

RON

10

3.84401

2.60145

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.80161

5.55059

Сингапурски долар

SGD

1

1.29098

0.774605

Тайландски бат

THB

100

5.34584

18.7061

Турска лира

TRY

100

3.88992

25.7075

Щатски долар

USD

1

1.66524

0.600514

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.97196

10.0281

Злато (в трой унции)

XAU

1

7351.65

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

