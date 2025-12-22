Магарицата Уанда е една от звездите на "Метрополитън" опера в Ню Йорк

По улиците на Манхатън трафикът внезапно спира, за да пропусне една от звездите на "Метрополитън" опера - магарицата Уанда, пише АФП.

Заобиколена от асистентите си, четириногата дива се насочва към кулисите на операта в Ню Йорк, където трябва да изпълни ролята, която усъвършенства вече от няколко години.

"Ще се справиш, Уанда", й казва един от служителите на "Метрополитън". Преди началото на представлението звездата има право на рутинен педикюр, за да бъдат почистени сламата и други отпадъци, които са се натрупали под копитата й. С рошавата си сива козина, Уанда си е извоювала статут на звезда в "Метрополитън" опера, където от 2022 г. участва в класически продукции.

Във второ действие на "Бохеми" тя се изявява редом със стотици други артисти. В оживена пазарна сцена, издокарана подобаващо, тя тегли пъстрата каруца на продавача на играчки Парпиньол, придружена от дресьори, също облечени в костюми. Преди представлението обаче Уанда изчаква зад кулисите като професионалист, заедно с колегата си Макс - елегантен кон с кафява козина, който също участва в операта на Джакомо Пучини. Докато жребецът обикновено се възползва от това, за да подремне, според дресьорката му Анджелина Борело, Уанда приема посетители. Сред тях е и Грегъри Уорън, който играе Парпиньол. Актьорът потупва нежно своята четиринога колежка, за да я успокои. "Тя е много готина", казва Уорън пред АФП, допълвайки, че обича да работи с Уанда: "Това добавя известна енергия".

Четириногата звезда започва кариерата си в операта в Ню Йорк, след като предшественикът й, сър Гейбриъл, се пенсионира във ферма в Мериленд. Когато има няколко последователни участия, Уанда обитава конюшни в Бронкс, за да се намали времето за пътуване, но прекарва останалото време в северната част на щата Ню Йорк. "Тя е невероятна", казва Нанси Новоград, собственичка на агенция All Tame Animals, която представлява няколко звезди животни, сред които и Уанда.

За да играят в театъра, телевизията или киното, те трябва да притежават качества, подобни на тези на човешките актьори, обяснява Новоград. "Това, което търся, е доверие. Търся животно, което е способно да влезе в необичайна среда и да запази концентрацията си", допълва тя.

За режисьорката Хестър Уорън-Стейн работата с животни изисква да се гарантира, че към тях се отнасят добре и за тях се полагат грижи. "Но не е само това. Всъщност всичко е част от сложна хореография, с необходимостта от план Б по всяко време", допълва тя.

В случай например на алергия към конски косми, оперните певци остават на разстояние, за да предпазят гласовете си, обяснява Уорън-Стейн.

Участието на животни в представления на живо обаче се осъжда от години от организации за защита на правата им, особено в Европа. През 2022 г. германският клон на организацията PETA (Хора за етично отношение към животните) убеди Берлинската опера да спре да използва морски свинчета в представленията на "Пръстенът на нибелунга" на Рихард Вагнер. Това е възможност, която Хестър Уорън-Стейн отхвърля, тъй като за нея Уанда и Макс са част от величието на "Метрополитън" опера. "Хората искат да ги виждат", казва тя.

Нанси Новоград обаче признава, че някои животни просто не са създадени за сцената, но тя умее да ги разпознава бързо. Подобно на своите човешки колеги, Уанда е обект на специално отношение. След като представлението приключи, идва време за лека закуска. Вместо дребни сладкиши обаче, тя получава ментови бонбони. Тези лакомства са запазени за края на вечерта, защото иначе четириногата дива ще ги иска непрекъснато на сцената, казва с усмивка Нанси Новоград.