Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо: „Шампионската лига ни дава живот“

Воденият от старши треньора Жозе Моуриньо тим на Бенфика записа първа победа в основната фаза на Шампионската лига, след като се наложи с 2:0 при гостуването си на Аякс в Амстердам в среща от петия кръг на турнира.

„Когато започнеш мача и вкараш веднага, имаш позитивно чувство. Не е само предимство в резултата, но и емоционално предимство. След това контролирахме добре играта и дори през второто полувреме, в периода, в който те имаха топката, останахме компактни“, заяви след двубоя Моуриньо, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

„Шампионската лига ни дава живот. Знаем, че жребият беше невероятно труден, с два отбора от Висшата лига Челси и Нюкасъл, както и с Реал Мадрид, Байер Леверкузен, Наполи и Ювентус. Имаме три точки с три мача до края и мисля, че трябва да спечелим два от тях“, коментира още португалският треньор на Бенфика.

„Вярвам, че девет точки ни дават добър шанс, така че победата днес беше много важна“, добави Жозе Моуриньо.