Бенфика и Юнион Сен Жилоаз записаха победи при гостувания в Шампионската лига

Бенфика и Юнион Сен Жилоаз постигнаха победи като гости в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Португалците се наложиха с 2:0 над Аякс, докато отборът от Белгия спечели с 1:0 срещу Галатасарай.

"Орлите" поведоха още в шестата минута в Амстердам след попадение на Самуел Дал. Леандро Барейро в последните секунди оформи успеха в полза на Бенфика.

Гостите спечелиха първи три точки в турнира през тази година, прекъсвайки серия от четири последователни поражения. Бенфика е с 3 точки на 28-мо място.

Четирикратният европейски клубен шампион Аякс регистрира рекордната в клубната история осма поредна загуба в евротурнирите и единствен няма точков актив.

Юнион Сен Жилоаз достигна до ценния успех в Истанбул след гол на Дейвид Промис в 57-ата минута. Червен картон на Арда Юняй в 89-ата минута остави турците в намален състав.

Белгийският отбор е с 6 точки на 18-то място, докато Галатасарай има 9 пункта на девета позиция.