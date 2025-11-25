ЛИНА: ООН и Либерия подписаха споразумение за партньорство при набирането на жени във въоръжените сили

Министерството на националната отбрана на Либерия и Програмата на ООН за равенство между половете и овластяване на жените за Либерия подписаха двугодишен проектодоговор за подкрепа на набирането на повече жени във въоръжените сили на Либерия (AFL), предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Споразумението ще подобри стратегиите за увеличаване на женския персонал в мироопазващи мисии и ще подкрепи предстоящия процес на набиране на персонал в AFL.

Специфичните цели по проекта включват увеличаване на броя на жените в AFL, осигуряване на обучение, повишаване на осведомеността и равенството по въпросите на пола в армията.

Проектът ще подкрепи националните кампании за набиране на персонал, посещения на средни и висши учебни заведения с цел насърчаване на млади жени да се присъединят към AFL, създаване и оборудване на военен център за обучение и разработване на комуникационна стратегия.

Представителката на Програмата на ООН за равенство между половете и овластяване на жените за Либерия, г-жа Комфорт Лампти, заяви, че фондът ще улесни разпространението на съобщения за набиране на персонал във всички 15 области на страната, ще оборудва учебни съоръжения и ще предостави подкрепа на отдела по въпросите на пола към министерството на отбраната, публикуването на кампании за набиране на персонал от AFL във вестници и на билбордове, както и дигиталното обучение на жени войници, наред с други неща.

Лампти подчерта, че проектът позиционира Либерия като модел за насърчаване на жените, мира и сигурността, докато страната се готви да бъде непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЛИНА)