Александър Евстатиев
ЛИНА: Правителството на Либерия посрещна още една група нигерийски учители доброволци
Изображение: БТА
Монровия,  
24.10.2025 23:15
 (БТА)

Правителството на Либерия посрещна поредната група учители доброволци, пристигнали от Федерална република Нигерия, като отбеляза, че това е още една важна стъпка в развитието на образователния сектор, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Либерия и Нигерия имат споразумение за взаимопомощ в сферата на образованието. Очаква се новопристигналите учители да бъдат изпратени в осем окръга, за да подобрят обучението в класната стая, да насърчат приобщаващото обучение и да подкрепят националните образователни приоритети на Либерия през следващите пет години.

На церемонията по посрещането на нигерийската делегация министърът на образованието д-р Ярсо Джалах изрази ангажимента на правителството да насърчава двустранните отношения между Либерия и Нигерия. Той подчерта, че учителите, които разполагат с нужните правомощия и подкрепа, в основата на качественото образование. Министър Джалах добави, че качественото образование е условие за успешното постигане на целите на всяка една страна, както и за подобряване на благосъстоянието на нейните граждани.

Министърката на образованието на Либерия изрази благодарност към правителството и народа на Нигерия за тяхното продължаващо партньорство и солидарност в развитието на образованието и човешките ресурси в Западна Африка.

„Заедно изграждаме по-добри класни стаи, по-дълбоко сътрудничество и споделено бъдеще на обучението в нашия регион“, отбеляза тя.

Програмата за обмен между Нигерия и Либерия има за цел да помогне за решаването на проблема с недостига на учители в Либерия.

През септември 2023 г. в Либерия пристигнаха 16 учители, а неотдавна към тях се присъединиха още 20 педагози.

През 2018 г. тогавашният президент Джордж Уеа заяви, че Либерия се нуждае от още около 6000 учители, за да се покрият изцяло нуждите от педагогически персонал в селските райони на страната.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЛИНА)

/НВ/

