ЛИНА: Либерийската Комисия по управлението ще проведе дискусия с Мрежата на младите парламентаристи от Западна Африка

Александър Евстатиев
Изображение: БТА
Монровия,  
19.11.2025 04:32
 (БТА)

Либерийската Комисия по управлението получи официална покана от Мрежата на младите парламентаристи от Западна Африка (WAYPA) за участие в поредица събития, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Поканата е отправена до професор Аларик Токпа, изпълняващия длъжността председател на Комисията, в координация с Младежката мрежа за положителна промяна.

Делегация от млади парламентаристи от Сиера Леоне, Гамбия, Нигерия, Сенегал и Гвинея Бисау ще посети офисите на Комисията в Монровия.

Срещата има за цел да формулира мандата на комисията, да представи ключовите ѝ постижения, да обсъди предизвикателствата в националното управление и да сподели мисията и целите на WAYPA.

Мрежата на младите парламентаристи от Западна Африка е създадена по време на шестото издание на Годишната конференция за младежко образование и лидерство в град Бюканън, Либерия. Нейната мисия е да овласти и обедини младите парламентаристи от целия западноафрикански регион, които да се застъпват за съвместни политики, обслужващи интересите на младежите.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЛИНА)

/НС/

Към 05:57 на 19.11.2025 Новините от днес

