ЛИНА: Световната банка подкрепя стремежа на Либерия за приобщаваща дигитална трансформация

Световната банка потвърди ангажимента си да подкрепи програмата за дигитална трансформация на Либерия, описвайки нарастващото приемане на технологиите в страната като жизненоважен двигател на приобщаването, ефективността и икономическия растеж, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

На церемонията по откриването на Седмицата на дигиталната Либерия 2025, проведена в сградата на кметството на Монровия, мениджърът на Световната банка за страната Джорджа Уолън похвали решимостта на Либерия да използва дигиталните технологии за развитие, подчертавайки, че дигиталната трансформация не е самоцел, а по-скоро средство за подобряване на живота и поминъка.

„Всеки ден дигиталната трансформация на Либерия напредва и превръща идеите в действия“, каза Уолън.

„Тази седмица трябва да засили нашата обща цел да оформим дигитално бъдеще, което свързва технологиите с възможностите за всеки либериец“, допълни тя.

Представителката на Световната банка подчерта, че дигиталният прогрес може да бъде устойчив само когато са налице правилните основи, включително надеждна инфраструктура, устойчиви системи и отговорни институции, добавяйки, че изграждането на доверие в дигиталната икономика чрез подобрена киберсигурност, защита на данните и прозрачност остава ключово за гаранциите, че технологичният прогрес ще се превърне в обществено доверие.

„Само свързаността не може да създаде напредък без доверие“, отбеляза Уолън.

„Усилията на Либерия за укрепване на киберсигурността и дигиталната отчетност са от съществено значение за изграждането на доверие в дигиталната икономика“, отбеляза тя и подчерта, че крайната цел на дигитализацията е да се създадат възможности за гражданите, особено за фермерите, предприемачите, младежите и жените.

